Vandali spaccano la balaustra sul mare di viale Buozzi

Nell’elenco delle bravate notturne messe in atto da gente senza cervello mancava la distruzione di parte della balaustra di cemento sul centralissimo viale Buozzi di San Benedetto, al centro della balconata che si affaccia sulla Bambinopoli. Il grave atto vandalico è stato scoperto ieri mattina e subito si sono attivati Comune e polizia locale che nelle ore successive hanno provveduto a circoscrivere la zona con del nastro. Nella notte fra sabato e domenica della settimana precedente, in via Calatafimi, fu lanciato catrame su due vetture in sosta e sporcate le serrande di qualche negozio. Nell’ultimo fine settimana sono stati spaccati sei colonnine di cemento con l’impiego di mazze di ferro e molti pezzi sono caduti sul marciapiede interno del viale, segno che i vandali sono passati dalla Bambinopoli. La polizia locale ha avviato gli accertamenti e nella giornata di oggi saranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti su tutto il viale Buozzi. Se i vandali sono passati dalla pineta, potrebbero aver evitato le telecamere ma, magari, potrebbero essere stati intercettati da quelle del vicino circolo tennis Maggioni.

Ma. Ie.