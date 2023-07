Vandali in spiaggia nella notte a San Benedetto. Assalto a cabine, ombrelloni e lettini

San Benedetto (Ascoli), 10 luglio 2023 – Con l’arrivo delle belle nottate le spiagge della Riviera delle Palme tornano ad essere terreno di scorribande dei vandali. All’alba di ieri gli addetti ai lavori di un paio di stabilimenti balneari, che si trovano a metà lungomare fra San Benedetto e Porto d’Ascoli, tra viale Trieste e viale Marconi, hanno trovato lettini, ombrelloni porte di cabine e recinzioni danneggiate.

Comprensibile il disappunto degli operatori della balneazione che in questi giorni sono sotto la lente d’ingrandimento delle autorità preposte per la verifica del rispetto delle regole e poi di notte nessuno si occupa più di loro. Vale la pena ricordare che di notte si può passeggiare lungo il bagnasciuga, ma non si può accedere alle concessioni (tanto meno manomettere le loro attrezzature), da mezzanotte alle 06 del mattino.

Se si viene sorpresi in tale situazione scatta la denuncia penale. "Ci sono diversi concessionari che hanno fatto un accordo con la FiFa Securety, ma se fossimo tutti, come avveniva un tempo – spiega Giuseppe Ricci, presidente di Itb Italia – si potrebbe riorganizzare un buon servizio di controllo delle spiagge. Purtroppo il Comune è assente e l’immagine delle spiagge devastate all’alba è un brutto biglietto da visita per San Benedetto. Sarebbe anche cosa giusta che una tantum le autorità preposte rafforzassero questo concetto con un servizio mirato".