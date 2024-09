Vangelo e Corano. La preghiera che unisce

A Sant’Egidio la serata di dialogo cattolico-islamico ’Incontriamoci per conoscerci meglio’ con don Luigino Scarponi della parrocchia di Sant’Egidio Abate e l’imam del centro islamico Mustafa Batzami: entrambi hanno letto alcuni passi del Vangelo e del Corano riguardanti il tema della preghiera. L’incontro si è aperto sulle note di Morricone, interpretate da Giada Mancini. La serata è stata moderata dall’avvocatessa Valeria Veramonti, presente anche il sindaco di Sant’Egidio Annuncio Amatucci, e Nazzareno Quinzi referente delle comunità religiose per la Prefettura di Ascoli e fondatore dell’Università per la Pace nella Regione. "Una serata importantissima – ha dichiarato Quinzi – ogni volta che facciamo un passo verso il dialogo lo facciamo anche verso la pace". Per l’occasione è intervenuto anche il vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri. La serata si è conclusa con una preghiera di San Francesco di Assisi e poi è proseguita con un momento di convivialità con specialità culinarie italiane e arabe.