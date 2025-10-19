Vanity Fair e Carlino: martedì nuova uscita

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 21 ottobre con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori puntati sulla cantautrice e compositrice britannica Charli XCX, pseudonimo di Charlotte Emma Aitchison (Cambridge, 2 agosto 1992). Nell’intervista a Vanity, fatta prima delle 8 di mattina a bordo piscina nella casa dell’artista, sulle colline di Hollywood, parla di chirurgia plastica, delle turbolenze dell’industria musicale, della sensazione di non essere mai nel posto giusto e del matrimonio. Si è sposata nel luglio scorso a Londra con il produttore e batterista di ’The 1975’, George Daniel, poi si è svolto un secondo evento-party in Sicilia a settembre. I preparativi non sono stati meticolosi: avevano semplicemente trovato uno spazio libero nei rispettivi calendari e hanno fatto in modo che tutto funzionasse. Charli ha ricevuto il suo abito Vivienne Westwood solo cinque giorni prima della cerimonia. "È bello essere sposata", dice Charli. "A dire il vero, non mi ero mai immaginata in questa situazione". I suoi genitori del resto, si sono sposati solo quando lei aveva 16 anni. "Credo che un giorno ne abbiano semplicemente avuto voglia", dice. "E penso che sia davvero dolce. È stato bello sentirsi così innamorati e farlo a modo nostro".