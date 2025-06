Vanity Fair martedì in edicola col Carlino

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 24 giugno con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori puntati su Milly Carlucci, Antonella Clerici, Mara Venier: sono loro le protagoniste del nuovo numero di Vanity Fair, dedicato ai grandi personaggi del piccolo schermo. Le tre signore della televisione, che negli anni hanno saputo costruirsi carriere esemplari, raccontano al magazine della disciplina ricevuta, delle sfide vinte, della ’lucina rossa’ che fa passare la paura e di un certo Renzo Arbore che è stato il primo a dar voce alle donne in tv quando ancora nessuno lo faceva - il quale si racconta tra le pagine del numero in dialogo con l’artista Francesco Vezzoli. Tre donne, tre conduttrici, tre professioniste che hanno scritto capitoli memorabili di intrattenimento.