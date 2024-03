Vanno in pensione i caposquadra . Temperini e Maran

Quello del primo marzo è stato un giorno dedicato ai congedi al Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo, infatti, due autentici ‘monumenti’ del corpo hanno raggiunto il pensionamento dopo anni di onorato servizio e dedizione al lavoro sul territorio. I Capisquadra Roberto Temperini ed Ivo Maran vanno in congedo: amici, colleghi e superiori attraverso questa pagine, hanno voluto dimostrare il affetto e stima con un salutano e ringraziano per la professionalità e disponibilità dimostrata al servizio dei Vigili del Fuoco. Roberto Temperini è entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il primo agosto del 1990 e nel corso della sua carriere ha prestato servizio nei Comandi di Vicenza, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo dove ha raggiunto la massima qualifica operativa nel 2018. Percorso analogo per Ivo Maran, che è stato assunto il 20 agosto del 1992 ed ha prestato servizio nei Comandi di Varese, Ascoli Piceno e Fermo dove ha raggiunto la massima qualifica operativa. Due personalità di spicco che si sono distinte per generosità, competenza e alto senso del dovere difficilmente sostituibili, parimenti, in tempi brevi. Oltre al quello di colleghi ed amici, a Temperini e Maran, vanno anche i tanti ringraziamenti silenziosi di tanta gente soccorsa durante le varie emergenze sul territorio a causa del maltempo, incidenti stradali, la ricerca di persone scomparse, emergenze in abitazione e tante situazioni che fanno dei Vigili del Fuoco un corpo universalmente apprezzato in tutta Italia.