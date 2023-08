Variante al Piano Regolatore, appello del sindaco ai residenti

L’amministrazione comunale di Cupra Marittima sta lavorando a una variante al Piano Regolatore (Prg) per venire incontro alle diverse esigenze del paese e anche alle istanze dei cittadini, molte delle quali sono già pervenute all’Ufficio Tecnico. Da quando sta emergendo dalle prime richieste protocollate, sembra esserci una tendenza di ritorno al passato. Superato il periodo in cui tutti avrebbero voluto lottizzare e costruire nuovi edifici abitativi, insediamenti artigianali e commerciali, adesso si sta verificando la tendenza opposta, i cittadini chiedono di far tornare le loro aree da edificabili ad agricole. La crisi economica e, soprattutto, la mancanza di mercato, stanno facendo fare una brusca retromarcia a nuove edificazioni, per cui non vale la pena pagare le tasse per un’area edificabile dove nessuno farà mai una costruzione. "Al momento stiamo ricevendo diverse domande per la modifica del Piano Regolatore e il trend che stiamo registrando è la richiesta di passaggio da area edificabile ad area agricola, ma c’è anche qualcuno che sta facendo il percorso inverso – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Si tratta di spostare queste esigenze da una zona all’altra. Noi chiediamo ai cittadini che volessero sottoporci delle richieste, di farcele avere entro il mese di settembre, in modo che le valuteremo al fine di inserirle nella variante al Prg, sul quale sta lavorando tecnico incaricato". Il sindaco Piersimoni ha anche ricordato che la Giunta Regionale ha adottato una proposta di legge per le nuove norme della pianificazione per il governo del territorio. "Prima dell’entrata in vigore della normativa – aggiunge Piersimoni – intendiamo partire con la variante al Piano Regolatore per evitare di restare impantanati tra vecchia e nuova legge. Ci stiamo, quindi, concentrando su questo importante strumento".

Marcello Iezzi