Variante al piano regolatore, slitta la decisione sui progetti

Il consiglio comunale di Grottammare, che si è riunito nel pomeriggio di lunedì scorso, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno tranne l’ultimo, relativo a una variante puntuale al Piano Regolare per la modifica dei progetti norma, che è stato rinviato al prossimo civico consesso. I consiglieri di minoranza avevano presentato diverse mozioni e interrogazioni, tra queste una mozione dei gruppi ‘Grottammare c’è’ e ‘Fratelli d’Italia’ sulla regolarizzazione della segnaletica orizzontale nelle intersezioni delle piste ciclabili con la pubblica viabilità, che è stata poi ritirata per approfondimenti. Un sostanzioso dibattito vi è stato poi sulla mozione presentata dalla maggioranza ad oggetto: ‘Grottammare per la pace e il disarmo, un appello all’Europa’. Su questo punto, che è stato approvato solo a maggioranza, il consigliere Marco Sprecacè ha presentato un emendamento molto articolato su 5 punti, uno dei quali ricordava le vittime dei soldati italiani all’estero e in particolare la strage di Nassirya "Purtroppo, la maggioranza non l’ha accolto e l’ideologia ha prevalso sulla memoria e sul rispetto – afferma Marco Sprecacè - Mi viene in mente la riflessione di Hannah Arendt sulla ‘banalità del male’, che sottolinea come il male più pericoloso sia quello senza radici, senza una profonda motivazione o radice psicologica. È un male che può manifestarsi in modi ordinari e banali, rendendolo difficile da sradicare. In questo contesto, dove alcuni Stati mettono in discussione la sovranità e la libertà di altri Stati, mi chiedo se la nostra politica sia diventata troppo ideologica, demagogica e troppo poco umana". Il sindaco Alessandro Rocchi ha voluto evidenziare che la maggioranza ha ricordato il sacrificio dei soldati all’estero impegnati in missione di pace, ma non ha approvato l’emendamento poiché contraria all’aumento delle armi.

Marcello Iezzi