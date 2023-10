Variante Areamare, il comune ha deciso: con propria delibera, la giunta ha detto ‘no’ alla società ritenendo che nella proposta non vi fosse interesse pubblico. Una risposta tutt’altro che inaspettata: per mesi l’amministrazione di Viale De Gasperi ha ribadito di non voler approvare varianti prima di avere in mano un nuovo piano regolatore. Tuttavia ora la risposta ad Areamare è ufficiale, ed è presumibile che questa venga impugnata dal costruttore. Intanto, però, il vertice comunale ha detto la sua, tirando in ballo una propria relazione tecnica secondo cui "la proposta in variante particolare incide su vaste aree destinate a servizio pubblico essenziale, come pure su aree destinate alla edilizia scolastica pubblica senza contemplare adeguate compensazioni. La proposta di variante particolare, per la vasta estensione delle aree interessate e per le rilevanti modificazioni territoriali che è idonea a provocare, rischia anche di limitare la funzione perseguita dallo strumento di pianificazione generale e perseguibile attraverso una futura variante generale al piano regolatore generale che l’amministrazione comunale ha in progetto di realizzare". Cosa prevedeva la variante Areamare? La realizzazione di 18 edifici residenziali, fra palazzine e villette, in due appezzamenti privati tra Via Mare e Via del Cacciatore, per un totale di 33.482 metri cubi all’interno dei quali avrebbero potuto abitare fino a 279 persone. Per la giunta, quindi, la proposta non risulta controbilanciabile da altre concomitanti scelte urbanistiche di programmazione del territorio comunale, per cui non soddisferebbe nessuno specifico interesse urbanistico pubblico anche considerato l’ingente contributo straordinario di 4.567.500 euro, di cui 3.339.459 da convertire in aree per un totale di 74.881 metri quadri, e i restanti 1.228.041 in denaro. In conclusione, la giunta attesta "l’insussistenza dell’interesse pubblico della singola proposta di variante puntuale al piano regolatore presentata da Areamare". Fine dei giochi? Difficile a dirsi, perché nel frattempo la variante ha seguito, in parallelo, anche un tortuoso iter giuridico, che però non riguarda il merito della proposta. Infatti bisogna ricordare che il comune, tra l’autunno 2021 e l’inizio del 2022, incassava prima una diffida e poi il ricorso di Areamare, che ne contestava il silenzio. Il tribunale amministrativo marchigiano rispondeva che l’eventuale assenso o diniego sarebbe stato appannaggio della giunta comunale, che in tal senso gode di massima discrezionalità. L’estate scorsa, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello di Areamare, chiarendo che il comune avrebbe dovuto porre fine alla questione entro 120 giorni. E ora, è possibile che la delibera dell’ente venga impugnata in un nuovo capitolo della storia, ancora tutto da scoprire.

Giuseppe Di Marco