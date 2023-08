Variante Areamare, la giunta tira dritto

Variante Areamare, il consiglio comunale intende essere messo al corrente della risposta che Viale De Gasperi intende dare al costruttore relativamente alla proposta di modifica al piano regolatore. Risposta che, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, dovrebbe essere negativa, e quindi impugnabile da parte del privato, che non ha alcuna intenzione di mollare l’osso. La questione però è che la risposta verrà data direttamente dalla giunta, senza passare per l’emiciclo, e questo fa storcere il naso ai rappresentati della città, soprattutto quelli di minoranza. "L’intero consiglio ha diritto di conoscere cosa abbia deciso l’amministrazione su questa complessa vicenda – commenta Luciana Barlocci – se la risposta deve essere appannaggio della sola giunta, senza che venga discussa e votata in consiglio, allora è necessario che si faccia un’apposita commissione, e non intendo solo di urbanistica: sarebbe preferibile un incontro unificato, in modo che tutti possano partecipare e dire la propria. Il punto è che questo documento è troppo importante per San Benedetto e crea un precedente valido per ogni altro costruttore. Voglio ricordare, in tal senso, che in comune sono state protocollate 16 proposte di variante". La proposta di Areamare, risalente al 2017, propone di realizzare 18 edifici residenziali fra via Mare, via Scarlatti e via del Cacciatore. Dopo anni di stallo, nel 2022 il privato trascinava l’ente al Tar, chiedendo che questo desse una risposta entro breve termine. Il Tar Marche, nel luglio 2022, sentenziava che solo la giunta avrebbe potuto dirimere la faccenda. Lo scorso dicembre, peraltro, la giunta comunale deliberava l’avvio dell’iter per la stesura dello schema direttore, atto necessario alla redazione del futuro piano regolatore. Ma intanto Areamare ricorreva in Consiglio di Stato e questi sentenziava, pochi mesi fa, che "la circostanza – recita il documento - che non sia stato dato ancora seguito alla delibera 193 del 2020, mediante la redazione del previsto documento di indirizzo indispensabile per il prosieguo dell’iter relativo alla variante ordinaria, non può valere ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento, e comunque si pone come inadempimento a un auto-vincolo che la stessa amministrazione si è dato nel momento in cui ha dato avvio al procedimento in questione". In altre parole, pur non avendo in mano lo schema direttore, la giunta avrebbe dovuto sfornare una risposta in tempi brevi. L’organo di rilievo costituzionale quindi fissava un termine di 120 giorni "per provvedere sull’istanza della società appellante". Decorso tale termine, la pratica sarebbe stata estinta da un commissario ad acta. Ora il momento è giunto: la risposta deve essere data entro inizio ottobre, e questa segnerà uno spartiacque nella recente politica urbanistica della riviera.

Giuseppe Di Marco