Variante Areamare, nuova puntata della saga: adesso i terreni vanno all’asta

Caso Areamare, nuova svolta nell’annosa vicenda: i terreni per i quali era stata avanzata proposta di variante vanno all’asta. Due i lotti oggetto della procedura curata dal notaio Donatella Calvelli: il primo è quello di via Mare e via Scarlatti, il secondo è in via del Cacciatore e via Goffredo da Buglione. Il lotto uno ha per oggetto principale la vendita dell’appezzamento da 69.549 metri quadri che, come riporta l’avviso, ricade prevalentemente in zona verde naturale ed attrezzato, nonché attrezzature turistiche e per il tempo libero. Il prezzo base è stato fissato a 3.765.000 euro, mentre l’offerta minima è di 2.823.500 euro. Il lotto due, invece, riguarda il terreno da 30.382 metri quadrati che, per destinazione urbanistica, ha ‘zona per l’istruzione’ e ‘verde pubblico di quartiere’. In questo caso il prezzo base corrisponde a 2.590.000 euro, con offerta minima di 1.942.500 euro. Per entrambe le pratiche l’asta si terrà mercoledì 18 giugno alle 15.30, con tipologia senza incanto. La proposta di variante era stata depositata nell’agosto 2017 e prevedeva un cambio di destinazione d’uso, per la realizzazione di due zone residenziali. In totale, si prevedeva di insediare una volumetria residenziale complessiva di 33.482 metri cubi per circa 279 nuovi abitanti. Da qui si dipana una vicenda lunga e complessa. Nel dicembre 2019 veniva fatta la stima del contributo straordinario che la società avrebbe dovuto corrispondere all’ente con l’eventuale realizzazione della zona residenziale: questo ammontava a 4,5 milioni, di cui 3,3 in denaro e 1,2 in terreni. Ecco che nel febbraio 2020 il privato inviava al comune una diffida, dovuta al fatto che, nel frattempo, non era venuta a conoscenza di nuovi sviluppi sulla pratica. Nell’aprile dello stesso anno, quindi, il comune faceva sapere che le procedure di valutazione delle varianti puntuali avevano bisogno di un atto generale di indirizzo sull’interesse pubblico. Circa 12 mesi dopo il civico 124 di Viale De Gasperi affidava l’incarico per l’avvio della redazione di questo documento generale. Il caso quindi si spostava al Tar, presso il quale la società faceva ricorso, e poi in Consiglio di Stato, che dava alla giunta comunale una scadenza per prendere una decisione. Infine, il 29 settembre 2023, la giunta comunale attestava l’insussistenza dell’interesse pubblico della proposta di variante, concludendo la procedura. Areamare ha contestato tale decisione impugnando la delibera al Tar, ma questo, lo scorso settembre, ha rigetto il ricorso.

Giuseppe Di Marco