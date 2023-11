Variazione di bilancio e opere pubbliche. Si riunisce il Consiglio

Questa sera alle 21,15 si riunirà il consiglio comunale di Cupra Marittima con all’ordine del giorno quattro punti di natura tecnica. Dopo la lettura dei verbali precedenti, i consiglieri dovranno discutere la variazione di bilancio di previsione e a seguire la variazione del programma triennale delle opere pubbliche. Due i progetti più rilevanti che prevedono il cofinanziamento con fondi da bilancio comunale per la ristrutturazione e messa in sicurezza di un tratto delle mura di cinta del borgo di Marano, per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro, cui il Comune deve aggiungerne altri 200 mila e poi il piano asfalti per il quale è previsto un impegno di spesa di 300 mila euro, anche questi con buona parte di contributo regionale. Per arrivare all’appalto dei lavori di entrambi i progetti è necessario approvare la variazione di Bilancio per fare la richiesta dei mutui. Altra situazione sono invece le due acquisizioni sananti per un tratto di strada di via Kennedy e per un tratto di strada di viale Ennio Ruzzi. I proprietari del terreno dove insistono alcuni tratti di strada pubblica, hanno fatto richiesta al Comune, affinché venga regolarizzata la situazione.