Varone si divora il gol del raddoppio. Tremolada penalizzato dal campo

Raffaelli 5,5. Un paio di indecisioni nella presa alta e l’errato posizionamento in occasione della girata di testa di Antenucci. Ripresa da spettatore.

Alagna 5,5. Fa fatica a contenere Zammarini e Mignanelli quando si sovrappone. Perde un banale pallone in occasione del gol del pareggio.

Menna 5. Perde la marcatura di Antenucci sul gol del pareggio quando neanche prova a saltare. Sostituito all’intervallo. (Dal 1’st Piermarini 6. Preciso e puntuale negli interventi).

Gagliolo 5,5. Anche lui ha le sue colpe sul gol di Antenucci, quando non stringe la marcatura e si fa beffare. Sbaglia facili disimpegni.

Cozzoli 5,5. Come il suo collega posizionato nella fascia opposta, fa una gran fatica a contenere le avanzate degli avversari e si avventura in controlli del pallone poco precisi ed evitabili con il terreno scivoloso.

Bando 5,5. Nel primo tempo non la prende mai. Il terreno pesante gli impedisce di giocare palla a terra e lui si perde tra le maglie avversarie. Poco meglio nella ripresa, fino alla sostituzione. (Dal 17’st Bertini 5,5. Sostanza e fisicità in mezzo al campo. Ammonito).

Varone 6. Si divora il gol del raddoppio, quando tradito da una pozzanghera scarica addosso al portiere. Ma è sempre presente in attacco e in difesa. Ammonito e diffidato verrà squalificato.

Marsura 6. Si intestardisce un po’ nei dribbling, ma non rinuncia mai a rincorrere gli avversari e a ripartire sempre con buone idee. Un paio di cross con nessun compagno pronto a ribadire in rete.

Tremolada 6. Anche lui penalizzato dal campo pesante, prova a verticalizzare il gioco non sempre con la giusta precisione. Suo il calcio d’angolo da cui nasce il colpo di testa di Caccavo sul primo gol. (Dal 39’st Gagliardi sv).

Silipo 5,5. Troppo spesso vuol fare tutto da solo per poi perdere il pallone, ma quando parte servono le maniere cattive per fermarlo (Dal 17’st Achik 5,5. Buone idee, non sempre preciso nella rifinitura. Pessima punizione finale).

Caccavo 6,5. Senza bomber Corazza si veste da centravanti vero e realizza la sua prima rete tra i professionisti. Lotta senza mai tirarsi indietro. Mezzo voto in meno per quel contropiede tre contro uno in cui non passa il pallone ai compagni liberi. (Dal 22’st D’Uffizi 5. Entra e commette subito fallo. Ammonito e diffidato verrà squalificato).

Allenatore: Di Carlo 5,5. Il suo Ascoli è un po’ meno brillante dopo una cena di Natale che si poteva evitare. Davanti privo del bomber Corazza prova soluzioni alternative ma con modesti risultati. Il pareggio serve almeno per proseguire la striscia positiva.

Arbitro: Angelillo di Nola 5,5. Direzione di gara poco convincente.

Valerio Rosa