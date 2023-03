Vasca 7 a Relluce, ricorsi bocciati

Il Tar per le Marche (Sezione Prima) ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Castel di Lama contro la Regione Marche e Ascoli Servizi Comunali e del Comune di Appignano del Tronto contro la Provincia e l’Assemblea Ata Rifiuti dell’Ato 5 in merito alla richiesta di annullamento previa sospensione dell’efficacia della Deliberazione del Piano Gestione Rifiuti, in particolare del Provvedimento autorizzatorio unico della Provincia di Ascoli per l’ampliamento della discarica di Relluce vasca 7 per rifiuti non pericolosi. E’ stato infatti rilevato che non sussistono sufficienti presupposti per l’adozione di misure cautelari. Si è sottolineato che il prospettato pericolo derivante da movimenti franosi di scivolamento lungo l’impianto non riguardano, al momento, l’area in cui sarà realizzata la nuova vasca 7.