Vasca di colmata al porto. L’intervento può allargarsi

L’Autorità portuale apre alla possibilità di ’allargare’ l’intervento che riguarda la realizzazione della vasca di colmata. A pochi giorni dal consiglio comunale aperto (che si terrà sabato mattina) si profila la possibilità di un nuovo scenario per l’area portuale di San Benedetto. Dopo l’incontro di aprile ad Ancona, l’Autorità portuale ha infatti accolto l’invito del sindaco Antonio Spazzafumo ad avviare un confronto più ampio sul progetto che tanta discussione sta creando in città. È stato infatti istituito un tavolo tecnico congiunto, formato da esperti del Comune e dell’ente portuale, con l’obiettivo di ragionare non solo sulla realizzazione della struttura, ma su un intervento più ampio e sostenibile, capace di incidere a livello logistico ed economico sull’intera area. Il progetto della nuova vasca di colmata, da realizzarsi accanto a quella esistente, ha acceso da mesi il dibattito pubblico e politico. Il sindaco Spazzafumo ha raccolto le perplessità emerse nelle ultime commissioni e ha deciso di portarle direttamente all’attenzione dell’Autorità portuale. Un primo risultato è arrivato proprio dalla disponibilità dell’ente a rivedere, almeno in parte, l’approccio iniziale al progetto.

"Abbiamo mostrato le nostre perplessità sulla vasca così come ci è stata presentata", aveva spiegato il primo cittadino dopo il vertice di aprile. Da lì l’apertura del presidente Vincenzo Garofalo: non solo realizzazione tecnica, ma visione complessiva di sviluppo. A confermarlo è Pierfrancesco Troli, ex assessore comunale e oggi membro del comitato di gestione dell’ente: "L’Autorità portuale è da sempre aperta all’interlocuzione con il Comune. Si è deciso di costruire un gruppo misto di professionisti per lavorare sul piano regolatore portuale, che dovrà essere rivisto per adattarsi alle necessità di entrambe le parti".

Ma sul tema non si è mai sopito il confronto politico. Fabio Urbinati, ex assessore regionale alla pesca, interviene per rispondere alle accuse del centrodestra, che imputa al centrosinistra l’origine della prima vasca: "Quella fu la prima di una serie di strutture previste per tutti i porti marchigiani. Oggi leggo attacchi fuori luogo: questa seconda vasca è tutta opera della fazione di centrodestra, che ora sembra volersene disfare". Intanto, si avvicina il Consiglio comunale del 24 maggio, convocato in seduta aperta proprio per discutere del progetto della vasca. La riunione rappresenterà un banco di prova per la nuova fase di dialogo istituzionale. I dirigenti comunali sono stati chiamati a garantire la loro presenza, segno che il confronto non sarà solo formalmente politico.

Emidio Lattanzi