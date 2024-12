"No alla nuova vasca di colmata. Il porto non è una discarica". Arriva anche la bocciatura del comitato ’Rigenera Sbt’. L’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa esprimono infatti una "ferma opposizione al progetto di ampliamento della vasca di colmata, un’infrastruttura che già rappresenta cosi come realizzata nel 2010, un elemento problematico per la città di San Benedetto del Tronto". Le loro parole fanno seguito all’opposizione al progetto dell’autorità portuale comunicata ufficialmente, pochi giorni fa, dalla stessa amministrazione comunale. "La vasca di colmata tecnicamente dovrebbe contenere la sabbia dragata dal fondale del porto. Nel nostro caso, invece, si tratta di oli e materiale inquinante, proveniente dai porti del nord delle Marche". Per il comitato, dunque, in questo modo il porto di San Benedetto "diverrebbe una discarica. L’opera comporta, pertanto, gravi criticità sia in termini di impatto ambientale che di inquinamento, sia per la sua scarsa utilità rispetto alle reali esigenze del territorio e della comunità locale. Non si ravvisa, in questa operazione, alcuna reale utilità per il territorio sambenedettese, rendendo l’opera non solo superflua, ma potenzialmente dannosa per la qualità della vita dei cittadini e per l’ecosistema locale".

Dal comitato sottolineano come l’area geografica della Riviera delle Palme rappresenti uno dei punti di maggior pregio turistico e naturalistico del territorio. "L’ampliamento della vasca di colmata rischia di compromettere quell’attrattività con possibili ripercussioni negative sul turismo e sull’economia locale, oltre che sull’equilibrio dell’ecosistema costiero. Nel 2010 fu un errore realizzare la prima cassa di Colmata. Infatti, anche se allora il materiale in essa depositato, sabbie di deposito portuale provenienti dal porto di Fano, venne giudicato conforme alle norme vigenti, ad oggi il suo impatto negativo a nord del porto appare evidente. Già allora si era già discusso della necessità di trovare soluzioni alternative alla gestione dei sedimenti e al contenimento dell’impatto ambientale, ad oggi non risultano essere stati intrapresi interventi risolutivi". Questo, per Paolini e Pepa, "rende ancora più discutibile l’idea di ampliare un’infrastruttura già problematica in un’area che andrebbe invece sottoposta a un vero e proprio piano di recupero ambientale ed estetico, con interventi mirati a ripristinare l’equilibrio ecologico e a valorizzare il paesaggio".

Emidio Lattanzi