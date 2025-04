"Vasca di colmata, progetto da rivedere"

"Se la vasca di colmata venisse realizzata ci vorrebbero altri 20 anni prima che si possa parlare di terzo braccio. Quest’opera non potrebbe mai diventare banchina. Quindi si richiede di realizzare quanto previsto dal piano regolatore del porto, qualsiasi altra previsione richiederebbe una variante". Sono le parole, riferite dall’architetto Giorgio Giantomassi, con cui il comune ha deciso di contestare la concretizzazione del progetto di nuova cassa di colmata al largo di San Benedetto. Il dirigente all’urbanistica, nella commissione urbanistica di ieri sera, ha illustrato il percorso seguito dal comune rivierasco negli ultimi anni con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il quale sta andando avanti l’iter della vasca, e l’Autorità di sistema portuale. Giantomassi quindi ha illustrato le caratteristiche che avrebbe la vasca e le osservazioni ufficializzate dall’ente nel confronto con l’Autorità. Si parla di un’opera mastodontica, dal volume di 192mila metri cubi e dal costo di 33 milioni: "In audizione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbiamo esposto le nostre osservazioni – ha spiegato il dirigente – Il presidente di commissione quindi ha chiesto che le nostre riflessioni venissero trattate. Il progetto non è in linea con il piano regolatore del porto in linea dimensionale e come tipo di destinazione d’uso. Semplicemente, il piano prevede un ampliamento del porto, un terzo braccio, non una vasca di colmata. Il presidente quindi ha fatto intervenire il giurista della commissione e il parere finale è stato modificato, concludendo che si tratta di un adeguamento tecnico-funzionale, e che però vanno raccolte tutte le osservazioni del comune di San Benedetto, con cui l’Autorità si deve confrontare. I confronti sono iniziati e in essi abbiamo cercato di assumere una posizione che tenga conto di fatti oggettivi. La trattazione del tema ora deve portare alla definizione di una posizione unitaria con il fine di un’opposizione o di una mitigazione dell’opera". Con l’Autorità di sistema ci sarà un nuovo incontro giovedì prossimo. Con il progetto della vasca, ha sottolineato il tecnico, si ridurrebbe il bacino di 30 metri e il braccio nord ne verrebbe notevolmente ridotto. "Questa è una variante e noi chiediamo che venga rivisto il progetto – ha concluso Giantomassi – Bisogna considerare quest’opera come finalizzata solo a sé stessa, cioè allo stoccaggio di sabbie". La questione è tutt’altro che conclusa, ma ora è chiaro che il comune intende dare battaglia.

Giuseppe Di Marco