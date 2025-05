Vasca esterna, cambio di rotta nel restyling

Si prevede un cambio di rotta, nell’iniziativa di rifacimento della vasca esterna che fa parte della piscina ‘Gregori’. Con tutta probabilità la struttura esistente andrà demolita e rifatta da capo: inizialmente si era detto che ne sarebbe stata salvaguardato circa l’80%, ma ora la valutazione sul da farsi, in comune, sarebbe differente. Da rilievi preliminari, infatti, è emerso che la falda acquifera di Porto d’Ascoli ha subito un innalzamento. Il tutto sarà spiegato nel dettaglio all’interno di una specifica relazione geologica: se la situazione dovesse essere questa, il vertice di Viale De Gasperi avrebbe ben poche alternative alla demolizione e ricostruzione ex novo. E non sarebbe da escludere che, in quel caso, si debba procedere con una variante al progetto. Va ricordato, comunque, che l’elaborato esecutivo – in via di definizione – deve essere presentato al Dipartimento ministeriale per lo Sport, per l’approvazione finale. Questo perché il comune rivierasco ha partecipato con successo al bando ‘Sport e periferie’, grazie al quale gli sono stati riconosciuti 700mila euro. A tal proposito, comunque, la convenzione tra comune e Dipartimento è stata siglata mesi fa. Oltre a questa somma ci sono i 2,4 milioni da incamerare grazie al mutuo acceso presso l’Istituto per il Credito Sportivo. La spesa totale quindi sarà vicina a 3,1 milioni e grazie a questa iniziativa verrà riportata in riviera una parte del polo natatorio che attende di essere riaperta da oltre 10 anni. La nuova vasca sarà di 50 metri, con profondità massima di 2 metri e minima di 1,35. Avrà un ingresso separato, e sarà dotata di 117 unità di spogliatoio, zona ristorazione e bagni. Ma gli interventi alla piscina comunale non finiscono qui. Lo scorso dicembre, per esempio, sono stati affidati i lavori di riqualificazione nella ‘terra di mezzo’, intervento necessario visto che, nei diversi sopralluoghi effettuati, era emersa l’urgenza di un’azione nella porzione dell’impianto su due livelli, che ospita al piano terra gli spogliatoi, al piano primo le palestre. È stato messo in evidenza come le permanenti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura abbiano causato la disgregazione dei copriferro delle travature principali, la disgregazione del solaio di copertura e l’ammaloramento complessivo della pavimentazione in legno. Fenomeni che hanno avuto conseguenze sui locali sottostanti la copertura lato sud, incluso lo spazio destinato agli spettatori. Su tale intervento il comune ha investito 400mila euro: di questi, 100mila provengono dalla regione Marche.

Giuseppe Di Marco