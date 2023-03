"Vasca esterna, il Comune non batte ciglio al no del Coni"

Ai disagi della piscina comunale bisognerebbe dare il proverbiale taglio: almeno tanto quanto è stato fatto per il nastro, prontamente sforbiciato alla consegna della vasca interna, riaperta dopo oltre due anni di nulla. E invece i problemi alla ‘Gregori’ continuano. Non solo per quel che viene mostrato in questi giorni sui social, ovvero l’infiltrazione d’acqua nella palestra dell’impianto: il problema esiste, ma a dire il vero gli addetti sono a conoscenza del problema già da mesi. Certo, fa uno strano effetto vedere da una parte un tetto completamente rinnovato e dall’altra un soffitto che perde acqua, ma è anche vero che il comune ha già stanziato 400mila euro per il rifacimento della cosiddetta ‘terra di mezzo’, che appunto include palestre e uffici. Su questi lavori però il vertice comunale non si sbilancia, e non fa ancora sapere quale tempistica seguiranno. Ma a destare le dure proteste delle società che operano nella ‘Gregori’ è la stroncatura del Coni al polo natatorio, per il quale il comune ha chiesto un milione da destinare al rifacimento della vasca esterna. "Penso che questa sia una notizia scandalosa – afferma Andrea Benedetti, vicepresidente e coach della Pool Nuoto – è assurdo che il comune abbia incassato quel parere del comitato olimpico senza battere ciglio. Ci rendiamo conto della gravità della situazione? Il Coni, fra le altre cose, ha anche detto che il progetto presentato non era definitivo. Allora mi chiedo: possibile che queste cose non si riescano a verificare prima di partecipare al bando? Già la precedente amministrazione aveva perso i soldi dell’avviso Pnrr per documentazione insufficiente: ora cosa è cambiato?" La risposta è che per ora non è cambiato nulla, visto che questa amministrazione ha già perso il treno del bando ‘Sport e periferie’, con il quale tentò di intercettare risorse per il campo da rugby ‘Nelson Mandela’, e ora è quasi certo che anche questo finanziamento debba fare la stessa fine. Tra le altre cose, il parere del comitato olimpico afferma che l’impianto non soddisfa i criteri di funzionalità sportiva e di sicurezza richiesti.

C’è anche da dire che, finché la consigliera Luciana Barlocci faceva parte della maggioranza, le società sportive avevano un punto di riferimento che le informasse sui movimenti dell’amministrazione. Adesso invece pare si navighi nel buio, ma il problema rimane: come rifare la piscina esterna? Al momento, l’unica possibilità individuata da Viale De Gasperi è l’accensione di un mutuo, ma solo a partire dall’anno prossimo: per la piscina esterna, insomma, c’è ancora da attendere: "Siamo alla terza amministrazione e ancora non vediamo risultati – conclude Benedetti – la vasca olimpionica è necessaria per far sì che San Benedetto diventi un punto di riferimento del nuoto agonistico in centro Italia"

Giuseppe Di Marco