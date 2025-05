"Vasca esterna piscina, basta altri ritardi"

Cosa sta succedendo in comune? Il vicesindaco Capriotti e l’area dei lavori pubblici che intenzioni hanno sulla piscina? La città non perdonerà ritardi su un’opera tanto importante, quindi è necessario che l’amministrazione si esprima nella maniera più trasparente possibile". È così che Luciana Barlocci commenta la notizia per cui il percorso di rifacimento previsto per la vasca esterna alla ‘Gregori’ potrebbe essere diverso da quanto prospettato mesi fa. In particolare, in comune si sta valutando la possibilità di demolire la struttura esistente – che secondo lo schema originale sarebbe stata salvaguardata per l’80% – e di rifare la piscina scoperta ex novo.

"Ancora una volta non si capisce cosa si vuol fare e nei fatti ancora non si sa nulla di concreto. Già il percorso dei bandi che avrebbero potuto finanziare l’opera è stato accidentato, e ora si parla di una possibile demolizione dovuta all’innalzamento della falda acquifera. Perché queste cose non ci vengono riferite? Che ruolo ha, per l’amministrazione, il consiglio comunale e le commissioni? Ma questo modus operandi non ci è nuovo. Anche la vicenda del ‘Ballarin’ resta nebulosa, anche se ci sono argomenti della massima importanza che vanno trattati. Nel caso della piscina, se si dovesse cambiare progettualità, i fondi che abbiamo e che sono stati richiesti basteranno per completare l’opera?"

Il progetto esecutivo dell’opera ancora non c’è, ma all’ente rivierasco sono già stati riconosciuti 700mila euro dal bando ‘Sport e periferie’, più 2,4 milioni che verranno incamerati grazie al mutuo acceso presso l’Istituto per il Credito Sportivo. Al ministero competente, peraltro, il progetto definitivo andrà nuovamente inviato per l’approvazione finale. La questione della falda, in ogni caso, è ancora da verificare tramite indagine geologica. Ma il timore, a questo punto, è che i tempi possano nuovamente allungarsi e che le risorse previste debbano essere integrate.

La nuova vasca sarà di 50 metri, con profondità massima di 2 metri e minima di 1,35. Avrà un ingresso separato, e sarà dotata di 117 unità di spogliatoio, zona ristorazione e bagni. "La città attende questa vasca da più di un decennio – conclude la consigliera di minoranza – Quindi mi auguro che non ci siano sorprese e che gli sportivi che frequentano la ‘Gregori’ non debbano conoscere nuovi rinvii. La piscina merita un adeguato rilancio: per il Piceno e per il vicino Abruzzo è una struttura imprescindibile". Non è da escludere, peraltro che la questione venga posta all’attenzione del consiglio comunale.

Giuseppe Di Marco