Vasquez toglie tante castagne dal fuoco ma Rodriguez manca ancora il bersaglio

Vasquez 6. Il portiere colombiano scuola Milan toglie le castagne dal fuoco in diverse occasioni, ma non può nulla sui due gol che arrivano da conclusioni ravvicinate. Ammonito Mantovani 5,5. Regge bene sia su Alvarez che su Esposito fino all’azione del gol del pareggio dove è messo male con il corpo e non riesce a chiudere sugli avversari.

Bellusci 6 – Torna centrale e lascia a De Luca solo qualche ‘spizzata’. Stringe i denti fino all’80, ma la sua sostituzione libera il centravanti della Sampdoria al gol della vittoria.

Quaranta 5 – Rientra dopo diverse settimane in panchina a vedere gli altri che giocano e si fa comunque trovare pronto. Ammonito al primo intervento, respinge di testa un pallone destinato sul fondo e da il via libera alla rete del pareggio.

Falzerano 5,5 – Meno brillante del solito, sbaglia facili appoggi e perde un paio di palloni velenosi che agevolano le ripartenze avversarie. Ma non molla mai, corre per due e viene sostituito inspiegabilmente.

Giovane 6. Ci mette tanta buona volontà e lì in mezzo al posto di un guerriero come Di Tacchio non sfigura, nonostante non abbia né fisico né cattiveria. Ma alcune buone giocate confermano le sue qualità.

Caligara 5 – Gioca trequartista all’inizio poi si porta sulla linea dei centrocampisti. ma tocca davvero pochi palloni e mai con giocate illuminanti. Non è ancora il Fabrizio che conosciamo Zedadka 5 – Tanta buona volontà, ma mai uno spunto coraggioso a cercare di dare la superiorità numerica alla sua squadra. Due buone chiusure difensive, ma a questo Ascoli serve ben altro.

Rodriguez 5,5 – Manca anche stavolta l’appuntamento con il gol, ma non per colpa sua anche se da due passi quel pallone devi metterlo dentro invece di esaltare le doti del portiere. Fornisce a Duris la palla del raddoppio che lo slovacco spreca incredibilmente. Dal 21’st D’Uffizi 5. Entra nella ripresa e si fa notare per un tunnel a Barreca e una verticalizzazione con l’esterno destro. Poi sparisce. Dal 21’st Nestorovski 5 – L’unica buona notizia è il suo rientro in campo. Dal 27’st Maiga Silvestri 5. Tanta buona volontà, ma niente di più. Dal 36’st Vaisanen sv. Dal 36’st Celia sv. .

Mister Fabrizio Castori 5 – L’Ascoli doveva vincere per cercare di rimanere attaccato al treno della salvezza. Ci ha provato con i suoi limiti ma anche stavolta le sostituzioni effettuate non aiutano la squadra e chi subentra non riesce a dare quell’apporto necessario a mantenere i ritmi di chi lascia il campo.

Arbitro: Dionisi de L’Aquila 6,5. Dirige con personalità.

Valerio Rosa