Vasto incendio di sterpaglie. Allarme a San Rustico

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in località San Rustico di Ripatransone. Scattato l’allarme, per opera di passanti, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di San Benedetto ed una squadra del comando provinciale di Ascoli, poiché l’intervento è stato reso difficile dalle protezioni paramassi dislocate lungo la strada provinciale. I pompieri hanno dovuto usare il cannone ad acqua per spegnere le fiamme che si erano inoltrate nel costone a monte della scarpata.

E’ stato, quindi, un intervento complicato e difficile, ma i vigili del fuoco sono riusciti a metterlo sotto controllo anche se il lavoro si è protratto a lungo fino a sera inoltrata per bonificare il terreno attraversato dalle fiamme. Sulle cause che hanno innescato l’incendio saranno svolti accertamenti nelle prossime ore, dal personale specializzato dai vigili del fuoco. Nessuna ipotesi è esclusa.