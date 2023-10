Vasto rogo a Castel Trosino. Fiamme anche nel bosco

E’ stata una giornata difficile per i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli che sono stati a lungo impegnati per avere ragione di un vasto incendio che è divampato a Casette di Castel Trosino minacciando anche le case. Un rogo che, a quanto sembra, è stato causato dell’imperizia del proprietario di un fondo; insieme alla moglie stava bruciando sterpaglie, ma la situazione gli è sfuggita di mano e le fiamme si sono rapidamente propagate raggiungendo un bosco. La coppia è stata subito sentita dai carabinieri che sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, presenti in forze e che hanno operato anche col supporto di un Canadair. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando le fiamme si sono levate alte soprattutto in un bosco. Il fumo è stato ampiamente visibile anche da Ascoli, tanto che si aveva la sensazione che l’incendio fosse collocato al colle dell’Annunziata. Invece non era così. Il fumo è giunto verso Ascoli viaggiando in direzione nord est a causa del vento che spirava ieri mattina, seppur non particolarmente violento. Sul luogo dell’emergenza sono giunti rapidamente 14 vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro per affrontare il rogo a Casette di Castel Trosino. Data la zona particolarmente impervia è stato richiesto l’ausilio dell’elicottero regionale. Da terra gli operatori hanno precedentemente provveduto ad arginare le fiamme con due autobotti e tre mezzi fuoristrada. L’intervento è reso maggiormente difficoltoso dal vento che insisteva in zona e l’alta colonna di fumo era visibile veramente a distanza. Sul posto anche il Dos (direttore operazioni di spegnimento). Le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alle case, ma i vigili del fuoco di Ascoli le hanno tenute a bada avendone, infine, ragione senza la necessità di evacuare i residenti. Intorno alle 17 la situazione è tornata sotto controllo.

Sul posto è rimasta una sola squadra dei vigili del fuoco per il controllo che le fiamme non riprendessero vigore e per la bonifica della zona. Fondamentale è stato nel frattempo l’operato di un canadair che con i suoi lanci di acqua prelevata al mare ha fermato le fiamme nella zona più impervia, sul versante che guarda a Colle San Marco. Circa due ettari di bosco e sterpaglie sono andati in fumo. I vigili del fuoco stileranno ora una relazione che verrà acquisita dai carabinieri che hanno identificato i proprietari dell’abitazione dove il fuoco è partito mentre stavano bruciando sterpaglie.

Peppe Ercoli