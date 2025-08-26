Vecchi casotti della pesca. Iniziata la demolizione

È cominciata ieri mattina una fase attesa da tempo: i vecchi casotti della piccola pesca che si trovano nella parte meridionale del porto di San Benedetto stanno per essere rimossi definitivamente. Ieri sono infatti stati avviati gli interventi di demolizione delle strutture che per decenni hanno custodito reti e strumenti dei marinai sambenedettesi, lasceranno ora il posto ad aree funzionali ai cantieri navali. Si chiude così un capitolo importante della storia portuale. I casotti erano dismessi da un paio d’anni da quando cioè sono state edificate le strutture in legno che si trovano pochi metri più a sud. L’intervento è curato dal settore lavori pubblici diretto dal dirigente Mauro Bellucci e vede il coinvolgimento diretto del sindaco Antonio Spazzafumo, che detiene la delega dopo la defenestrazione dell’ex assessore e vicesindaco Tonino Capriotti. I tecnici comunali hanno confermato che si tratterà di uno smontaggio modulare e non di un abbattimento netto, in modo da liberare l’area senza creare disagi alle attività circostanti. I casotti sorgono in una zona strategica del porto, da tempo interessata da progetti di riqualificazione. La loro funzione era già terminata da circa due anni, con l’assegnazione ai pescatori dei nuovi box in legno costruiti poco più a nord. Quelle strutture moderne hanno già reso più ordinata e sicura la gestione delle attrezzature. Lo smantellamento, programmato inizialmente per il 2024, ha subito diversi rinvii. Ora, con l’avvio delle operazioni, l’area potrà finalmente essere riconsegnata alle esigenze logistiche dei cantieri, che necessitano di spazi per la movimentazione delle imbarcazioni tramite i carriponte e altre infrastrutture portuali. Il porto sambenedettese continua a essere al centro di un percorso di trasformazione. Lo smontaggio dei vecchi casotti non rappresenta soltanto una questione edilizia, ma un passo concreto verso una maggiore funzionalità dell’area e rappresenta un punto di passaggio verso il potenziamento dell’attività cantieristica del porto sambenedettese. L’attenzione resta alta, anche in vista dei bandi che coinvolgono la piccola pesca. Il comparto, infatti, beneficia del programma europeo FEAMPA 2021/2027, che mette a disposizione fondi per innovazione e ammodernamento. In questo quadro lo smantellamento dei vecchi casotti si inserisce come parte di un disegno più ampio, destinato a dare nuovo slancio al porto e a chi vi lavora ogni giorno.

Emidio Lattanzi