Vecchie glorie in difesa del Ballarin

Se si parla di Ballarin, maggioranza e opposizione sono compatibili come il diavolo e l’acquasanta. Nel consiglio aperto andato in scena ieri pomeriggio, le diverse parti chiamate ad esprimere il proprio parere hanno ribadito posizioni fra loro inconciliabili. A supportare le rimostranze della minoranza, oltretutto, si aggiungono i referenti della tifoseria rossoblù, pur mantenendo toni concilianti. Ad esordire è stato Lorenzo Marinangeli, che ha ripetuto il proprio sostegno al progetto presentato anni fa dall’associazione Curva Nord Massimo Cioffi, contestando a Bruno Gabrielli il "cambio di casacca" per essere passato dal progetto ‘L’era del verde’ a quello di Canali. "Il consigliere dice castronerie – ha replicato l’assessore all’urbanistica – quel progetto fu proposto dal comitato Fondazione Ballarin, che includeva personalità come Remo Croci e Maurizio Compagnoni. Ma tale elaborato, nonostante fosse stato sposato da tremila sambenedettesi, non è stato preso in considerazione in quanto prevedeva il mantenimento della tribuna ovest, con lo scopo di dar vita ad un impianto sportivo sul modello dello stadio Filadelfia di Torino".

Nel corso del pomeriggio, la dirigente ai lavori pubblici Annalisa Sinatra ha ancora una volta mostrato le immagini presentate da Guido Canali l’anno scorso, suscitando nuove perplessità fra gli astanti. "Il 13 di gennaio, senza aver fatto una commissione, i tecnici ci presentano i disegni di novembre – protesta Paolo Canducci (Verdi) – o il progetto lo si tiene nel cassetto, e non mostrarlo è poco corretto, oppure siamo in grave ritardo". La critica più animata viene proprio da una delle vecchie glorie del club rossoblù. "Che utilità si soddisfa a mettere una vaschetta nel Ballarin? – ha domandato beffardamente Maurizio Simonato - O a nebulizzare l’area per tenere lontane le zanzare? O a spolpare la curva sud con quei rampicanti?" Sulla curva sud si è concentrato anche Michele Palmiero: "Non vogliamo che venga scarnificata – ha detto il referente del comitato La Fossa dei Leoni - ma valorizzata internamente ed esternamente. Vi si potrebbero fare degli spalti. Inoltre chiediamo che venga mantenuto il rettangolo verde, su cui organizzare eventi sportivi e culturali. Abbiamo sempre rispettato tutte le istituzioni, ora abbiamo bisogno di incontri concreti con i tecnici, sia quelli comunali sia quelli che collaborano con l’architetto Canali". Infine, il consigliere Pasqualino Piunti, ha consigliato di far pervenire i suggerimenti detti in consiglio all’archistar Canali.

Giuseppe Di Marco