Vecchio ponticello sistemato. Era da troppo tempo poco sicuro

Finalmente la passerella che collega Villa Sant’Antonio al centro commerciale Città delle stelle è stata rifatta. Il vecchio ponticello, ormai usurato dal tempo è stato sostituito con una nuova passerella, della lunghezza di 6 metri e della larghezza di 1,6 metri, che ripristina l’attraversamento ciclopedonale del fosso Rio Secco a Villa Sant’Antonio, nel comune di Ascoli Piceno. Da tempo, proprio dalle nostre colonne si erano alzate le preoccupazioni e le proteste dei cittadini, che chiedevano a gran voce di sistemare la struttura, ormai completamente usurata. Attraversarla rappresentava un autentico percorso ad ostacoli. Ogni giorno tantissime persone, per lo più anziane, non automuniti, giovani, bambini percorrono la passerella per recarsi nel centro commerciale. Si era chiesto di intervenire celermente per evitare che qualcuno si facesse male, visto il degrado del legno. Le tavole erano saltate completamente e le balaustre erano marce. Il nuovo manufatto è stato realizzato con materiali di alta qualità ed è stato vincolato alle strutture in cemento armato esistenti, affinché possa durare maggiormente. Il costo totale dell’intervento è di 16.764,00 euro oltre Iva, comprensivo del manufatto e dei costi professionali per la progettazione e la realizzazione. L’intervento è stato realizzato da IGD SIIQ, società proprietaria del centro commerciale ascolano ‘Città delle Stelle’, grazie anche alle segnalazioni effettuate dall’amministrazione comunale di Ascoli, che ha seguito l’iter, che ha portato alla completa sostituzione e installazione del nuovo ponticello.

Maria Grazia Lappa