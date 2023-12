’Vedere le abilità’, due giornate speciali al centro commerciale

Oggi e domani, in collaborazione con la Fondazione Officina dei Sensi e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al centro commerciale ‘Al Battente’ è in programma ‘Vedere le abilità’, due giornate dedicate alle persone ipovedenti e non vedenti al fine di esaltare le loro abilità. Oggi, dalle 15 alle 16, sarà possibile sperimentare la spesa in autobus eo tandem grazie all’installazione di percorsi tattilo-plantari che collegano la fermata dell’autobus all’ingresso del centro commerciale. E dalle 16 alle 17 si potranno provare gli speciali occhiali sensoriali, ovvero montature dotate di sensori frontali che avvisano l’utente della presenza di ostacoli lungo il percorso. La giornata si concluderà con un workshop di produzione di sciarpe e tessuti. Domani, dalle 15 alle 17, adulti e bambini potranno mettersi alla prova smontando e rimonatando un libro, e dalle 17.30 alle 18.30 esibizione di ‘TangoTeca’ con ‘Un tango a occhi chiusi’.