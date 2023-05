‘Vele di San Ruffino’ Amandola si aggiudica la 14esima edizione

Il comune di Amandola si aggiudica la XIV edizione della regata ‘Vele di San Ruffino’, evento che si è svolto il 6 e 7 maggio sulle splendide acque del lago di San Ruffino ai piedi dei monti Sibillini. In acqua sono scese complessivamente 53 imbarcazioni divise per categorie, provenienti da tutta Italia, grazie alla collaborazione della Federazione Nazionale di Vela e della Lega Navale di Porto San Giorgio. I vari equipaggi sono stati assegnati ai comuni che partecipano alla sfida velica: Amandola, Monte San Martino, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Montefalcone Appennino e Consorzio di Bonifica Marche. In base alla sommatoria dei punti, ad aggiudicarsi la vittoria quest’anno è stato il comune di Amandola, con l’abito trofeo ritirato dal vice sindaco Giuseppe Pochini. "Quelle delle vele di San Ruffino è una realtà particolare – racconta Stefano Castori, ideatore della manifestazione – 14 anni di grande realtà sportiva, ma soprattutto di percorsi enogastronomici, storia dell’arte, comuni sempre vicini che rappresentano la ricchezza di un territorio. La grande novità è stata la prima regata italiana in notturna con dei giovanissimi che sono rimasti stupiti della scenografia, con tantissima gente con le torce dei telefonini accese e borgo lago che hanno offerto uno spettacolo unico il tutto addolcito dalla luce della luna. Tre regate complete due di giorno e una di notte, per creare uno spettacolo unico che ha richiamato oltre ai sindaci tante autorità istituzionali e associazioni. Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor e tutti quelli che ci sono stati vicini per allestire questa manifestazione. Sono stati giorni intensi, ma terminata la gara ci siamo già messi a lavoro per la XV edizione, l’obiettivo creare più appuntamenti da distribuire nell’arco dell’anno all’insegna di sport e spettacolo".

Alessio Carassai