Veleni al Circolo nautico: stop al voto del presidente

Annullate le votazioni al Circolo Nautico Sambenedettese, evento che ha reso il clima ancora più surriscaldato, dopo gli eventi dei giorni scorsi, quando il Collegio dei Probiviri si è riunito ed ha deciso di sospendere il presidente Igor Baiocchi, provvedimento che lo stesso ha ritenuto di non riconoscere continuando a svolgere regolarmente le sue funzioni. Il rinvio dell’assemblea dei soci e la consultazione per eleggere il nuovo Consiglio doveva tenersi domenica a Grottammare. Sembrava che tutto procedesse per il verso giusto, ma nel pomeriggio di giovedì Igor Baiocchi ha inviato una e-mail ai circa 700 soci per comunicare che l’assemblea era stata annullata, perché la sede scelta era fuori Comune. "In forza dell’art. 16 dello statuto associativo comma 3 – scriveva Baiocchi – in considerazione che la scelta del luogo di convocazione dell’assemblea è stata dettata da esigenze logistiche, ossia dalla ricerca di un luogo idoneo a consentire a tutti i soci di partecipare ai lavori assembleari e poiché la ricerca nel comune di San Benedetto non è stata fruttuosa e le sedi selezionate erano già impegnate, il luogo individuato nella convocazione non è distante dalla sede dell’associazione, non è difficile da raggiungere e non avrebbe creato alcun disagio al socio. Assunte informazioni, alla luce del tenore dello statuto che non prevede espressamente ove debbano essere svolte le assemblee dei soci, rimandando ad interpretazioni del Codice Civile, poiché il mio interesse di Presidente è quello di evitare disarmonie tra i soci, mantenendo invece fermo e forte lo spirito consociativo, posto di fronte alla mera possibilità di rilievo di profili di criticità della riunione convocata, in attesa di acquisire un parere pro veritate da un esperto della materia, ritengo opportuno rinviare la convocazione dell’assemblea ad altra data ponendo all’ordine del giorno anche la questione che ci occupa, ossia la previsione della possibilità per il Consiglio direttivo di convocare l’assemblea in luogo diverso dalla sede". I sostenitori della lista antagonista a quella del Presidente uscente, che vede candidato Giuseppe Mattetti, esprimono dubbi nella motivazione della sospensione e soprattutto sul fatto che, essendo stato Igor Baiocchi sospeso per 30 giorni dai Probiviri, non avrebbe dovuto adottare alcuna decisione.

Marcello Iezzi