Velenosi-Orto di Paolo, l’accoppiata è vincente

Il Caffè Meletti ha ospitato la presentazione dei risultati del terzo anno di collaborazione tra la cantina diretta da Angela Velenosi e gli ospiti del Centro Diurno Socio-Educativo ascolano dell’Orto di Paolo. Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore Donatella Ferretti e del direttivo dell’associazione con Mirko Loreti, vicepresidente della Cooperativa Pa.Ge.F.Ha Onlus che gestisce L’Orto di Paolo, le infaticabili Angela e Marianna Velenosi hanno illustrato il lavoro fatto con il progetto di vendemmia. Un progetto nato nel 2020 in piena Pandemia e diventato nel tempo un vero laboratorio occupazionale per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilitò psico-motorie. Emozionata Angiolina Piotti Velenosi ha ricordato lo scetticismo iniziale con cui gli enologi e gli operai dell’azienda avevano accolto questo esperimento e l’entusiasmo che invece hanno adesso che è diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Una sinergia che porta alla realizzazione di due vini classici: Falerio Doc edizione speciale e Rosso Piceno Doc Superiore edizione speciale. "La prossima sarà la nostra quarta vendemmia insieme – ha dichiarato Angela Velenosi – e abbiamo raggiunto davvero traguardi insperati. Non parlo solo della parte commerciale della vendita dei vini, ma mi riferisco soprattutto alla gioia di vedere questi ragazzi felici e laboriosi. E’ una grandissima emozione".

Le bottiglie di vino prodotte dalle uve biologiche raccolte dai ragazzi dell’Orto di Paolo, vengono poi vendute e il ricavato viene interamente devoluto al Centro Diurno Socio-Educativo per l’autismo L’Orto di Paolo. Rispetto alla precedente edizione, la donazione che Velenosi Vini ha consegnato quest’anno 9.000 euro (+22% circa rispetto al 2022). Tantissimi i clienti che hanno acquistato i vini sia attraverso il punto vendita della cantina che via e-commerce. Il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato il ruolo sociale dell’iniziativa e anche i genitori presenti per voce di Dante Scardecchia, hanno ringraziato l’azienda Velenosi per questa opportunità data ai loro figli– "Quella con Angela Velenosi e il suo team non è più solo una collaborazione, ma è diventata autentica amicizia" ha concluso Mirko Loreti.

Valerio Rosa