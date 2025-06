Velocità, controlli sulle strade

I controlli per il rilevamento automatico della velocità sulle strade di Monteprandone questo mese avverrà: domani dalle ore 14 alle ore 19 sulla provinciale Salaria in contrada Sant’Anna; venerdì 13, dalle 14 alle 19 in via Scopa; lunedì 16, sempre dalle 14 alle 19 sulla Salaria in località San Donato e lunedì 23 di nuovo sulla Salaria località Sant’Anna. La polizia provinciale annuncia due interventi sulla Mezzina dal Km zero al Km 4, uno c’è stato il 3 giugno e l’altro ci sarà giovedì 19, ma c’è anche un controllo sulla Ss 16, giovedì 12 dal Km 372 al km 373+500, senza specificare la località. Abbiamo dovuto scomodare la polizia stradale per capire che la zona interessata dai controlli è quella compresa fra Cupra Marittima e Grottammare.