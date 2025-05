Veltroni presenta il suo libro

L’ex sindaco di Roma ed ex vicepresidente del Consiglio dei ministri Walter Veltroni sarà oggi in città. Alle 18.30, infatti, alla sala della Ragione del palazzo dei Capitani, presenterà il suo libro intitolato ‘Numeri 10: incontro con i grandi del calcio’. Il volume parla del 10, che non è un numero qualsiasi: è quello del fuoriclasse, del fantasista che ricopre il ruolo in cui è consentito uscire dagli schemi, del beniamino capace di inventare la giocata risolutiva. Un numero che custodisce da sempre la poesia del calcio. Ma il 10 non è solo questo. Nel corso di un secolo, il suo significato è passato attraverso numerose evoluzioni, estendendosi fino a includere tutti i grandi del pallone, quelli che accendono l’immaginazione degli spettatori, che danno un’interpretazione innovativa del proprio ruolo restando impressi nella memoria collettiva. L’incontro sarà moderato dal nostro giornalista Matteo Porfiri.