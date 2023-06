Venarotta, terza edizione del Festival del libro: si parte sabato prossimo

Per il terzo anno consecutivo, Venarotta apre le porte alla letteratura e all’arte con il ‘Festival del Libro’. Questa edizione del festival è dedicata al poeta ottocentesco Luigi Mercantini e porterà a Venarotta alcune tra le personalità più influenti del panorama culturale locale e nazionale. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle 16 di sabato 24 giugno in via Silvano Sabatini, in pieno centro storico, dove per tutto il weekend residenti e turisti potranno conoscere più da vicino le proposte letterarie di decine di case editrici e scrittori, ascoltare le loro esperienze personali e acquistare i propri volumi preferiti. Libri, ma non solo. Nella giornata di sabato, il festival avrà infatti l’onore di ospitare un’esposizione a cura di una delegazione di pittori e artisti provenienti da tutta Italia. Inoltre, come di consueto, anche quest’anno il Festival del Libro strizza l’occhio ai lettori più giovani con un laboratorio di scrittura in programma nella prima giornata e la premiazione del concorso letterario che ha visto impegnati gli studenti dell’Isc del Tronto e Valfluvione. Grande attesa per gli ospiti d’onore: sabato il neurologo Riccardo Mazzocchio presenterà il romanzo "Il tempo delle donne" insieme a Giuseppe Silvestri, il quale poi dialogherà con Giobbe Covatta. Domenica saranno protagoniste la scrittrice Chiara Giacobelli, che presenterà il volume "100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno", e Franco Arminio, poeta, scrittore e regista che a Venarotta presenterà la sua ultima fatica, "Sacro minore", in uno spettacolo unico nel suo genere.