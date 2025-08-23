Vendemmia agostana e dazi Usa al 15%

Adesso è ufficiale, vino e alcolici dell’Ue pagheranno dazi al 15% per entrare negli Usa, contrariamente a quanto sperato da tutti i player del settore delle due sponde dell’Atlantico. Non ci sono state deroghe né modifiche dal presidente Donald Trump nonostante l’Ue intenda eliminare i dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi. Con la piccola consolazione che, quanto meno, da oggi c’è almeno una maggiore chiarezza su quali saranno le regole, almeno nel breve medio termine.

Il vino ha un’incidenza del 24% sul totale export globale e un controvalore di 2 miliardi di euro l’anno. Sarà un secondo semestre del 2025 quindi molto difficile, pur nella speranza che, nei prossimi mesi le parti possano correggere il tiro. Già nei primi cinque mesi di quest’anno si è registrato un calo tendenziale dei volumi di vino esportati di quasi il 4%. Secondo l’Osservatorio Unione Italiana Vino, il danno stimato per le imprese è di 317 milioni di euro cumulati nei prossimi 12 mesi, mentre per i partner commerciali d’oltreoceano il mancato guadagno salirà fino a quasi 1,7 miliardi di dollari.

E nel frattempo si è iniziato a vendemmiare. Le temperature elevate di luglio e agosto hanno fatto anticipare la vendemmia delle uve bianche di Pinot Grigio e dello Chardonnay. L’assenza di danni significativi da parte della peronospora e di altre malattie della vite, unita a condizioni climatiche relativamente stabili rispetto ad altre regioni, ha consentito ai vigneti di mantenere una buona resa e un’ottima qualità dell’uva. Sì prevede un incremento nella produzione, con rese comprese tra i 120 e i 180 quintali per ettaro, segno di una stagione che potrebbe riservare piacevoli sorprese.

Il problema sarà vendere il vino. I dazi e la riduzione dei consumi rendono il mercato complicato. Gli Stati Uniti mostrano consumi instabili, la Russia è ai minimi storici, la Cina molto scarso e la Germania è in calo.

Valerio Rosa