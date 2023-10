Vendemmia in affanno. Temporali, afa africana. In quest’annata difficile salvato il salvabile

Diciamo subito la verità: la vendemmia del 2023 non verrà ricordata come quella dei vini migliori del decennio. Ma poteva andare peggio. La situazione meteo di questa stranissima estate che sembra non finire ancora, ha sconvolto tutta la produzione. Una combinazione letale per i vigneti del Piceno, ma in realtà di gran parte dell’Italia che ha portato ad un calo di produzione che in alcuni vigneti è arrivato fino al 90%.

Nonostante le mille difficoltà, però c’è chi non si è arreso. Se c’è qualcosa che non manca, infatti, nel mondo del vino italiano, sono le iniziative di solidarietà come quella che vede in campo la Velenosi Vini ed il Centro Diurno Socio-Educativo per l’autismo L’Orto di Paolo, gestito dalla Cooperativa Sociale Pa.Ge.F.Ha Onlus di Ascoli Piceno. E così, in questi giorni, i ragazzi, ospiti del Centro, sono stati nelle vigne di Angela Velenosi, per una nuova vendemmia solidale. Tra i filari L’Orto di Paolo, sono arrivati anche quest’anno i nuovi ed importante obiettivi di crescita: la produzione e imbottigliamento di un Falerio DOC Edizione Speciale e un Rosso Piceno DOC Superiore Edizione Speciale. "In un momento particolare per le aziende vitivinicole italiane, – ha spiegato Angela Velenosi – non abbiamo comunque esitato a proseguire questo progetto di vendemmia che vede impegnati i ragazzi de L’Orto di Paolo e Velenosi Vini, nato nel 2020, in piena pandemia. Non è un mistero che la vendemmia 2023 è stata particolare, ci aspettavamo una resa minore sostenuta comunque da una buonissima qualità. E tanto è stato. Un risultato rassicurante vista la stagione anomala. I nostri agronomi e tecnici hanno lavorato senza sosta facendo un grande lavoro nei vigneti e ora in cantina. Fare vino richiede flessibilità e capacità di lavorare con la natura che non si replica mai". Tra le novità della vendemmia 2023 c’è poi quella di ‘Ama Terra ‘ della cooperativa sociale onlus Ama Aquilone. Una cooperativa che opera nel settore socio-sanitario, sociale e culturale, e che quest’anno ha inaugurato la propria cantina di vinificazione, che sorge tra i vigneti di proprietà nel cuore della zona delle denominazioni d’origine Piceno Superiore e Offida con le sue declinazioni Passerina, Pecorino e Rosso Piceno.

"Una piccola realtà capace di valorizzare, sempre nel rispetto delle tradizioni – fanno sapere dalla cooperativa Ama Aquilone –. La struttura, realizzata ex novo, è dotata di celle frigo per lo stoccaggio delle uve raccolte in casse, linea di lavorazione e serbatoio rigorosamente in acciaio e contenitori in legno, botti e barriques di piccole capacità in modo da vinificare e affinare separatamente le uve provenienti dai diversi vigneti. Quella del 2023 – concludono – è stata annata difficile dal punto di vista fitosanitario, in modo particolare tra maggio e giugno, dove le avverse condizioni meteo hanno portato a una forte pressione della peronospora, con un danno finale sulla produzione di circa il 30%. Ma le temperature calde protratte fino ad oggi, con delle buone escursioni termiche nella notte, hanno permesso una maturazione ottimale dei frutti. Le prime vasche di Pecorino, Syrah e Sangiovese che hanno ultimato la fermentazione lasciano quindi prevedere una vendemmia ottimale".

Valerio Rosa