Vendemmia inclusiva, i ragazzi di Centimetro zero e l’impegno tra le vigne: “Esperienza unica”

Pagliare (Ascoli), 22 ottobre 2024 – Vendemmia inclusiva nelle colline offidane per i ragazzi della Locanda Centimetro zero di Pagliare. Un progetto molto ambizioso, grazie all’impegno di Roberta D’Emidio ed Emidio Mandozzi, che hanno ricevuto il supporto della Fondazione Carisap. Anche quest’anno i ragazzi hanno vendemmiato il rosso Montepulciano. Le uve sono state trasferite nel punto cantina Centimetro Zero a Montalcino, dal winemaker Roberto Cipresso, dove la Locanda Centimetro zero ha le botti e il giorno dopo tutti i ragazzi con i genitori hanno raggiunto in pullman Montalcino per la lavorazione delle uve.

“E’ stata – ha detto Mandozzi – un’occasione molto importante per tutti, per la prima volta i ragazzi hanno visto come si lavorano le uve ed hanno imbottigliato il vino Soqquadro rosso, vendemmiato quattro anni fa e hanno riportato indietro le bottiglie. E’ stata, come si dice: un’esperienza a centimetro zero, hanno seguito la lavorazione del vino dalla raccolta fino alla lavorazione, poi l’imbottigliamento. Domenica abbiamo fatto anche il vino cotto con l’uva raccolta.

Abbiamo fatto bollire per sei ore il vino, che e è stato aromatizzato con le mele cotogne, una pianta ormai a rischio estinzione, fondamentale per dare quell’aroma particolare. Il vino verrà lasciato un anno a riposo e poi verrà consumato nella Locanda. Quella che abbiamo vissuto è un’ esperienza di vita, il vino da noi si sposa con la solidarietà, un’occasione fondamentale per tutti i ragazzi. Non è stato solo l’occasione per seguire la lavorazione del vino: stiamo lavorando affinché il lavoro dia dignità a quelle persone definite diversamente abili che, soprattutto in un contesto come quello attuale di grande crisi economica, fanno più fatica a trovare un’occupazione”.

Quattro sono le etichette della linea Soqquadro: un vino rosso (50% Sangiovese, 50% Montepulciano), uno bianco (50% Vermentino, 50% Verdicchio), uno spumante (100% Sangiovese, prodotto con Metodo Charmat) e il progetto speciale Vino da Favola, un rosè declinato in 7 diverse etichette personalizzate, ognuna con una diversa storia.