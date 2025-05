Venerdì è la giornata della legalità. Appuntamento con Tiziana Ronzio

"Legalità vuol dire diritti, partecipazione, giustizia e, soprattutto, futuro". La vedono così i docenti dell’Ic Spinetoli-Monsampolo-Acquaviva, promotori di un’importante iniziativa prevista per venerdì 23 maggio. In occasione della giornata della legalità, l’ospite d’eccezione sarà Tiziana Ronzio, attivista che da anni promuove la riqualificazione del quartiere romano di Tor Bella Monaca, lottando contro la criminalità organizzata a rischio della vita e per questo insignita dal Presidente Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Due gli appuntamenti in programma: la mattina, dalle 10 alle 12, al palazzetto dello sport di Pagliare, Ronzio incontrerà gli studenti dell’Ic, promotore dell’iniziativa insieme all’associazione ‘Libera’; nel pomeriggio, alle 17.30, sarà accolta alla Bottega del Terzo Settore di Ascoli per un confronto aperto con la cittadinanza. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Alla luce del sole’, attivo da anni all’interno dell’istituto scolastico come percorso di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole.

v.euf