Venti alberi piantati a Monticelli

Collaborazione e volontariato per rendere il mondo più verde. Anche Ascoli fa la sua parte, dando spazio a Monticelli, nello specifico in via dei Faggi, a 20 alberi e 10 arbusti che arrivano a popolare l’area pubblica messa a disposizione dal Comune. L’evento di ieri mattina ha raccolto volontari e volontarie di tutte le età. Una bella azione resa possibile grazie al Circolo di Legambiente di Ascoli Piceno in collaborazione con EcoInnova, azienda impegnata nel migliorare la qualità della vita cittadina, attraverso la gestione dei rifiuti, la cura del verde, l’illuminazione pubblica e la pulizia della città. L’attenzione è stata rivolta non solo alle nuove piante arrivate, accolte nel clamore dei bambini presenti, ma anche alla pulizia dell’area, supportata soprattutto dalla partecipazione di 15 volontari e volontarie appartenenti al gruppo Azione Cattolica della Diocesi di Ascoli. L’amministrazione Comunale sembra essere rivolta a creare una strategia di riqualifica del suolo più efficace, rendendosi disponibile ad individuare nuove aree dove effettuare altre piantumazioni su tutto il territorio. Tra le altre che arriveranno, la prima è prevista a Grottammare, dove una pianta di Paulownia, albero simbolo della lotta al cambiamento climatico, verrà piantata martedì 21 novembre a ricordare la Giornata nazionale degli alberi. Con la partecipazione di rappresentanze degli istituti scolastici cittadini, invitati a prendere parte, l’evento avrà luogo presso il Parco pubblico Madonna della Speranza alle ore 9.30.

o.f.