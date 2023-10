Venti auto rimosse per il triathlon: multati anche diversi turisti

Come previsto anche per la manifestazione sportiva di ieri si è assistito al solito andirivieni di carri attrezzi sul lungomare di San Benedetto per portare via le auto in divieto di sosta. Ne sono state rimosse 20, (2 meno dell’anno scorso), poche dei residenti. I cartelli erano stati posti lungo le vie interessate dalla gara con largo anticipo, ma come sempre accade non vi si presta attenzione. Il listino prezzi della rimozione forzata lo abbiamo pubblicato proprio ieri, ipotizzando la rimozione di una vettura fino a 15 quintali, prelevata a San Benedetto: 128 euro più la multa di 28 euro. Fra le auto rimosse, purtroppo, ci sono quelle degli ospiti di appartamenti e di hotel, tra cui alcune con targa straniera. Questo è un vero peccato, perché ne va di mezzo l’immagine della città. Albergatore o affittuario dell’alloggio, avrebbe dovuto avvertire il cliente.