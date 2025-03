Ventidio, rinviata ’Cin ci la’

L’operetta in tre atti "Cin Ci La", prevista questo pomeriggio alle 17.30 al Teatro Ventidio Basso, è stata rinviata per problemi tecnici della compagnia. La Compagnia di Operette Elena D’Angelo e l’Orchestra e il Coro "Duchi d’Acquaviva" con la direzione di Nataliya Gonchak, avrebbero voluto celebrare "Cin Ci La" di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, nel centenario della prima rappresentazione. Solo ieri è arrivata invece la notizia dell’impossibilità di mettere in scena questa operetta in tre atti che mantiene il suo fascino con una storia d’amore tra schermaglie e gelosie, che culmina in un lieto fine. Ambientata in luoghi esotici, la sua musica coinvolgente e orecchiabile, unita ad eleganti atmosfere orientali e ritmi di danze americane, la rende un classico intramontabile ed una delle operette più amate dal pubblico. Nel cast sono presenti; Cin Ci La (Elena D’Angelo), Petit-Gris (Matteo Mazzoli), Cyclamino (Alessandro Fantoni), Myosotis (Merita Dileo), Fon-Ki (Gianni Versino), Blum (Fabio Vivarelli), Una Cinese (Paola Scapolan). La regia è di Elena D’Angelo, le coreografie di Martina Ronca, orchestra e coro: Duchi d’Acquaviva. L’operetta rappresenta una forma di teatro musicale che unisce parti cantate ad altre recitate o ballate, un mix di spettacolo molto orecchiabile che rallegra anche con le proprie storie gli spettatori e che si sviluppò in Francia ed Austria nel 1800, in voga fino agli anni trenta del 1900. Cin Ci La rappresenta un classico della musica che risulta immortale e si svolge in Macao. La storia ruota intorno a due giovani semplici ed inesperti neosposi ai quali l’attrice francese Cin Ci La e il suo corteggiatore Petit-Gris trasmettono le necessarie esperienze ‘sentimentali’, con un lieto fine. Una musica semplice, orecchiabile che subisce il fascino dell’ambiente orientale e i ritmi e le danze americane. Nei prossimi giorni verrà resa nota la nuova data con i biglietti che sono stati già acquistati che naturalmente rimarranno ancora validi.

Valerio Rosa