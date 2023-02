Ventilazione nelle aule di Folignano

Sono in via di completamento i lavori nelle aule scolastiche di Folignano per l’installazione degli impianti di ventilazione meccanica controllata. Il Comune, infatti, è risultato assegnatario di un significativo finanziamento regionale. La ventilazione meccanica controllata rappresenta un fattore determinante nella riduzione del rischio di contagio dal coronavirus. Complessivamente vengono installati 22 recuperatori di calore nella scuola secondaria e 15 nella scuola primaria. L’azione garantisce la formazione dei ragazzi in maniera continuativa. "Abbiamo ottenuto un finanziamento di 148mila euro – spiega il sindaco folignanese Matteo Terrani –, grazie al quale doteremo la scuola di uno strumento utile nella lotta al contagio. Ringrazio gli uffici e tutta l’amministrazione per il risultato raggiunto". Matteo Porfiri