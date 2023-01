Ventimila euro per nidi e asili

La giunta di Cupra Marittima, nell’ultima seduta ha destinato i fondi alle scuole dell’infanzia sulla base dei contributi ricevuti dalla Regione Marche per la fascia d’età 0-6 anni. Al comune di Cupra la Regione ha assegnato 20.801 euro prevedendo una compartecipazione da parte dell’Ente. Alla luce dei progetti perventi dalle varie scuole cittadine gli amministratori hanno destinato: 6.933 mila euro per l’acquisto di strumentazioni didattiche per la Materna dell’Isc; 5.754 euro per il finanziamento di progetti finalizzati all’inclusione e alla diversità presso l’Asilo nido "Marabimbi"; somma identica per la scuola materna paritaria "Principe di Napoli" a sostegno dell’inclusione sociale; 3.514 euro per l’inclusione presso l’ISC ; 2.884 per il funzionamento dei Nidi dell’Infanzia con posto sonno: 6.794 alla Materna della scuola paritaria Principe di Napoli per il progetto di educazione alimentare.