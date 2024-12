Vento forte e burrasca. Albero cade su un’auto. Donna salva per miracolo

Vento, neve, pioggia e mareggiate nell’antivigilia di Natale lungo la fascia costiera e nelle località collinari. A causare i maggiori disagi è stato il vento che ha abbattuto numerosi alberi caduti su strade provinciali e comunali del territorio. A Cossignano è stata sfiorata una tragedia. Sulla strada provinciale Mezzina una raffica di vento ha abbattuto un albero che ha centrato un’auto in transito, sfondando il parabrezza. La conducente è rimasta miracolosamente illesa. Sul posto è intervenuto il personale del Comune e della Provincia, per liberare la carreggiata e i carabinieri per i rilievi di legge. A Cupra Marittima diverse famiglie in zona via dei Pini sono rimaste senza energia elettrica, poiché la caduta di un grosso pino a ha abbattuto il cavo dell’energia elettrica. Sono interventi i vigili del fuoco, il personale dell’Enel e della polizia locale. Sempre a Cupra il vento ha spezzato rami di alberi caduti sulle strade, abbattute insegne e trascinato via cassonetti dei rifiuti. Interventi anche a San Benedetto, dove alberi e rami sono caduti in via Luigi Dari, via Val Tiberina, via Val Canonica, via Maffei per via Deledda. In via Bianchi è caduta una palina della segnaletica che ha rotto il parabrezza di un’auto in sosta, in via Mincio è caduto un ramo su un’auto in sosta, in via Ceci una lamiera ha danneggiato un’altra auto parcheggiata. La neve ha interessato tutte le località collinari e pedemontane.

A Montalto Marche sono caduti circa 10 centimetri di neve, le strade sono percorribili. All’opera uomini e mezzi del Comune e della Provincia. A Carassai poca neve ma molto vento, alberi sono caduti sulle strade comunali e sulla provinciale Montevarmine. Innevato il territorio di Ripatransone ed anche la parte alta della città. Piccoli incidenti stradali si sono verificati in città e sulla San Rustico, ma senza feriti. Alberi sono caduti sulla provinciale Cuprense, sulla San Michele, San Rustico e Fonte Antica. Interventi sono stati eseguiti dalla polizia locale, operai della Provincia e del Comune. Poca neve ad Acquaviva Picena. Anche in questa località il vento ha abbattuto alberi: uno è caduto sulla provinciale del Rosso Piceno Superiore, un altro sulla strada panoramica che da San Benedetto conduce ad Acquaviva, un altro sulla Lungo Albula che dal Ponterotto va verso San Savino e uno sulla provinciale Collelungo che da Acquaviva va verso Spinetoli. La costa è flagellata da una violenta mareggiata con mare in burrasca, vento da nord forza 9 in aumento. Quasi tutti i natanti che avrebbero dovuto portare a terra l’ultima pescata per la cena della vigilia di Natale, sono rimasti in porto dove sono stati rinforzati gli ormeggi.

Marcello Iezzi