Vento forte e terra secchissima. Scoppia un altro incendio in collina

Caldo fuori stagione, dopo un mese di ottobre più simile a quello di agosto, ieri le temperature sono tornate di nuovo sui trenta gradi, con un fortissimo vento di scirocco che si è alzato dal primo pomeriggio. Le condizioni ideali per un incendio. E infatti i vigili del fuoco di Ascoli sono dovuti intervenire nel tardo pomeriggio di ieri per spegnere un incendio a Polesio, alle pendici del monte Ascensione. Erano circa le 18,30 quando è scattato l’allarme grazie ad una telefonata al numero delle emergenze che avvisava che era in corso il rogo con le fiamme chiaramente visibili anche dalla zona di Venagrande.

Un intervento abbastanza impegnativo per i pompieri ascolani visto che il fronte dell’incendio è risultato piuttosto ampio. I vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati per avere ragione dell’incendio alla fine domato. Per diverse ore comunque sono rimasti in zona sia per le operazioni di bonifica, sia per controllare che le fiamme non riprendessero vigore alimentate dall’aria calda che ieri ha spazzato per tutto il pomeriggio il Piceno. Il clima e la negligenza dell’uomo in questo periodo hanno causato diversi incendi. Tra i più importanti certamente quello avvenuto una settimana fa a Castel Trosino causato da un contadino che stava bruciando sterpaglie ma che ha perso, come facilmente prevedibile con simi condizioni meteo così estreme, il controllo del fuoco acceso che ha attecchito così ai danni di un’area boschiva tenendo a lungo impegnati i vigili del fuoco. In questo mese di ottobre, che non solo nel Piceno ma in diverse parti del mondo ha battuto ogni recordi di temperatura, altri roghi si sono verificati a Monticelli.