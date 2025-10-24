Vento forte ad Ascoli: cade lamiera da un palazzo, ferita una ragazza

Ascoli, 24 ottobre 2025 – Una ragazza è rimasta ferita ieri sera a causa di un pezzo di lamiera, spinto dal forte vento che ha flagellato il Piceno, caduto da un palazzo in via Cairoli ad Ascoli. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stata medicata per le conseguenze, fortunatamente non gravi. La zona dove è avvenuto l’incidente è stata poi messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Il forte vento ha causato un gran lavoro ai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in vari comuni; oltre 25 gli interventi effettuati nella provincia di Ascoli per alberi caduti, rami spezzati, oggetti pericolanti che hanno invaso strade e qualche impalcatura che ha mostrato segnali di cedimento a causa delle folate di vento. Oltre ad Ascoli, problemi sono stati registrati in diversi comuni dell’hinterland come Maltignano, Acquaviva Picena, Rotella, Monteprandone, Folignano.