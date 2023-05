Verde pubblico, il programma degli interventi

Si è svolto pochi giorni fa l’incontro operativo tra il vicesindaco Tonino Capriotti, il dirigente ai lavori pubblici Mauro Bellucci e i referenti di Multiservizi e Picenambiente volto a coordinare le operazioni di ripristino del decoro nel verde comunale. Il personale comunale è già all’opera in tutti i parchi cittadini, la cui intera superficie ammonta a circa 25 ettari, oltre che sulle aiuole, sugli alberati stradali e in altri spazi che ospitano piante o alberi. I giardinieri comunali, divisi in due squadre e con un organico rinforzato con personale in servizio stagionale, sono partiti con lavori in simultanea dal confine nord e dal confine sud del territorio cittadino, e si stanno muovendo di area in area verso il punto mediano individuato nell’area intorno via Maffei. Il programma degli interventi prevede che, oltre al completamento di questo primo passaggio, siano eseguiti interventi ulteriori che assicurino il mantenimento delle condizioni ottimali del verde fino alla fine di giugno, periodo oltre il quale i ritmi di crescita del verde si faranno più lenti. Rimarrà invece invariata la frequenza di manutenzione dell’isola pedonale del centro, del verde attorno alla foce dell’Albula, dei giardini tematici e delle aiuole del lungomare. Sono inoltre in corso i trattamenti a protezione delle infestazioni parassitarie, in particolare da punteruolo rosso. La conclusione della prima tornata di interventi è prevista nel giro di circa due settimane, sempre che le condizioni atmosferiche lo permettano. "Ringrazio i tecnici del comune, della Multiservizi e della Picenambiente – commenta Capriotti – che hanno strutturato immediatamente un piano di interventi urgenti al fine di ripristinare la situazione in breve tempo, che ci permetterà poi di riprendere questa attività con i ritmi consueti, senza sacrificare né il decoro urbano né la salute del nostro verde".