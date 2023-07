Verde pubblico poco curato, oleandri pericolosi sulla strada

Ci sono strade che diventano pericolose solo perché non viene fatta la potatura degli alberi e la pulizia delle scarpate. In tal senso riceviamo molte segnalazioni, come il taglio dell’erba sulle scarpate e il taglio dei cespugli che si sono generati attorno agli alberi lungo la Salaria in via Torino. Ciclisti, scooteristi e persone in monopattino sono costretti a transitare in mezzo alla strada perché lo spazio della banchina è stato inglobato dalla vegetazione. Vi è chi si lamenta per la pista ciclabile sul lato est di Viale dello Sport, sollevato dalle radici dei pini e dove non ci sono le radici ci sono i rami degli oleandri che arrivano sulla strada, come nella zona dello stadio Riviera delle Palme. "Non esco più in bicicletta perché la pista ciclabile del lungomare è troppo pericolosa – racconta un cittadino –. Ci passano i pedoni, ci passano con i risciò, ci sfrecciano i monopattini e le bici elettriche. Io non sono più un ragazzino ed ho una corporatura pesante, se mi fanno cadere rischio di farmi veramente male. Insomma durante l’estate mi hanno tolto la bella abitudine, anche salutare, di fare una passeggiata in bici sul lungomare. La cosa singolare è che non si vede mai nessuno fare qualche controllo che potrebbe essere un deterrente".