Veregra Street Festival Gli artisti di strada invadono Montegranaro

Oggi l’anteprima a Civitanova, al varco sul mare (ore 21,30) e, da domani a domenica, a Montegranaro sarà tempo di Veregra Street Festival con la città che si prepara ad accogliere compagnie e artisti italiani e stranieri che animeranno le serate. E, ancora una volta, si ripeterà la magia e il fascino dell’arte di strada. Un’edizione intorno alla quale si sta concentrando una certa aspettativa anche perché è la prima la cui direzione artistica e il coordinamento generale sono in capo ad Alessandra Levantesi, dirigente dell’ufficio cultura e turismo del Comune. Confermata la formula di offrire spettacoli, tutti a ingresso gratuito, in ogni angolo del centro, da Piazza Mazzini (compreso il giardino), al Largo Conti e all’anfiteatro sottostante, al piazzale San Serafino, in cui, dalle 21 in poi, si avvicenderanno giochi di fuoco e trampoleria, performances musicali, comiche, di disegno e pittura dal vivo, di pizzica, danza aerea e farfalle luminose, esibizioni con bolle di sapone, giocoleria, clownerie. Spulciando il programma, si trova la compagnia teatrale In Flames che propone Lux et Tenebrae spettacolo con giochi di fuoco; l’Accademia Creativa si esibisce nella Choco Parade, spettacolo itinerante sul tema del cioccolato, in collaborazione con Eurocholate Perugia; gli svizzeri Gunterb Rieber saranno una presenza costante durante il Veregra con performances comiche e gag, ogni volta diverse; lo spagnolo Toni Ortiz divertirà il pubblico con spettacoli di live painting; i Luxarcana invece si esibiranno in una light dance, danza aerea e le sempre affascinanti farfalle luminose; spazio anche al cabaret con Piero Massimo Macchini; i Latin Duo (Perù e Argentina) divertiranno con la giocoleria e il circo artistico; e ancora ci saranno esibizioni del Circo Takimiri, della Banda Omero Ruggieri, lo show di fuoco di Nicola Otto e tanto altro ancora. E’ stato creato un ‘Kiss Point’ e la prima coppia che si bacerà sotto l’insegna (in Largo Conti) riceverà due t-shirt del festival. Venerdì e sabato, dalle 23,45, la festa si sposterà in Piazza Mazzini per due notti all’insegna della musica reggaeton, hip hop e commerciale. Viale Gramsci, come sempre, è riservato al Veregra Street Food cui si aggiungono le locande delle associazioni cittadine. Durante il festival funzionerà un servizio di bus navetta. Per ogni altra informazione è possibile scaricare la App o rivolgersi all’ufficio del festival. m.c.