Veregra Street, si parte: inaugurazione in grande stile

Apertura in grande stile per il Veregra Street Festival, edizione numero 25: alla serata inaugurale, davanti a Porta Marina si sono ritrovati gli amministratori comunali al gran completo, capeggiati dal sindaco Endrio Ubaldi con la t-shirt d’ordinanza dell’edizione del venticinquennale, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica (Comune che ha ospitato l’anteprima del festival), il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia di Fermo, Francesco Acquaroli e l’ex onorevole Mauro Lucentini. Una serata d’apertura che è stata caratterizzata da una bella partecipazione di pubblico che ha seguito i numerosi spettacoli in programma e che ha affollato anche le locande gestite dalle associazioni locali, oltre al Veregra Street Food di viale Gramsci. Anche stasera e domani sera continueranno le esibizioni delle compagnie degli artisti di strada, insieme ai buskers che si esibiranno a cappello. E stasera, dalle 23,45, inizia la lunga e giovane notte musicale in piazza Mazzini. Molto apprezzate, intanto, le installazioni create da Claudio Pasquini con cui è stato colorato tutto il centro. Come accade da diversi anni, il Veregra Street è stato proceduto da tre giorni dedicati al Veregra Children, con 12 spettacoli proposti da compagnie partecipanti al Premio ‘Otello Sarzi’. Una giuria ha assegnato il Premio alla compagnia 2Gica per ‘Il Mago di Oz’ e alla compagnia Panta Rei per ‘Il libro della giungla’.