Vernacolo, musica e tradizioni. Ritorna ‘Montejorgio Cacionà’

La tradizione si rinnova ogni anno al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio con lo spettacolo del gruppo folkloristico ‘Motejorgio Cacionà’, che quest’anno si terrà in tre giornate consecutive il 12 e 13 aprile alle 21,15 e domenica 14 aprile alle 16,30. La rappresentazione di ‘Montejorgio Cacionà’ non è semplicemente uno spettacolo in vernacolo dedicato all’allegria, ma più di tutto una rimpatriata di famiglie montegiorgesi che attraverso la poesia, la musica, commedia e piccoli sketch comici che raccontano il forte legame delle famiglie degli anni ’50 con il lavoro, la vita nei campi, le relazioni sociale, le piccole manie che anche oggi sono, nonostante abbiano cambiato nome sono attuali più che mai. Ad impreziosire il tutto il fatto che ad esibirsi sono intere famiglie montegiorgesi, piccoli e grandi che fra prove e messe a punto trascorrono insieme tantissime ore contribuendo a consolidare quei rapporti che poi divengono il sale delle stesse storie che raccontano. A guidare il gruppo l’inossidabile Franca Trapè, presidentessa del gruppo. "Siamo molto carichi e abbiamo tanta voglia di raccontarci e di raccontare Montegiorgio – dichiara Franca Trapè – quando iniziamo a scrivere le idee vengono giù e non si arrestano. Tutto questo però ci fa stare bene". La parte musicale e il coro è affidata all’ormai consolidato apporto di Luigi Azzurro, mentre la regia è di Michela Vita che insieme a Fabio Santilli condivideranno anche il ruolo di presentatori. "Lo spettacolo è diviso in due parti belle ed emozionanti – racconta Michela Vita -. Il primo troncone è dedicato interamente alla tradizione, attraverso le poesie, i cori, le canzoni e qualche scenetta della tradizione si vuole ricordare il forte legame che le famiglie degli anni ’50 di questo territorio avevano con l’arte e la terra, il tutto ovviamente in una chiave leggera e romantica. Il secondo troncone invece sarà dedicato a qualcosa di più attuale, ci sarà una sorpresa che non possiamo svelare, abbiamo rivisitato una commedia realizzata qualche anno fa sul tema della salute, che è stata rimodellata. Lo spirito della serata resta comunque quello di divertirsi e condividere quelle che sono le nostre tradizioni". Sarà uno spettacolo di oltre due ore tutto da vivere e assaporare fino all’ultimo, i biglietti stanno andando a ruba, prenotabili presso la sede di ‘Montejorgio Cacionà’ in Corso Italia dalle 18 alle 20.

Alessio Carassai